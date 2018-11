ONU reúne de emergência para discutir tensão entre Rússia e Ucrânia

Hoje às 09:18 Facebook

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU indicou que foi convocada para esta segunda-feira uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir a escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia.

No domingo, a Armada ucraniana acusou a Rússia de ter atacado três navios militares da Ucrânia e fechado o estreito de Kertch, tendo disparado contra as embarcações e ferido três pessoas, situação que já foi confirmada por Moscovo.

A reunião de emergência está agendada para as 11 horas em Nova Iorque (16 horas em Lisboa), segundo informou a embaixadora Nikki Haley no Twitter. De acordo com diplomatas citados pela agência de notícias France-Presse, tanto a Ucrânia como a Rússia reivindicam o pedido de agendamento da reunião de emergência.

O Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia reuniu já de urgência e propôs ao Presidente Petro Poroshenko que ordene a lei marcial "por 60 dias", informou o secretário daquele organismo. A decisão tem que ser votada pelo Parlamento ucraniano, durante uma sessão extraordinária marcada para a tarde desta segunda-feira.

A NATO pediu, também no domingo, "contenção" à Rússia e à Ucrânia após o ataque e instou Moscovo a permitir a livre circulação nas suas águas territoriais. E apelou igualmente à "contenção e à redução de tensões", informou a porta-voz da Aliança Atlântica, Oana Lungescu.

Lungescu sublinhou que, na cimeira Aliada de julho, em Bruxelas, os líderes da NATO expressaram o seu apoio à Ucrânia e deixaram claro que a militarização russa em curso na Crimeia, no mar Negro e no mar de Azov faz "supor mais ameaças à independência da Ucrânia e agita e põe em causa a estabilidade da região".

Entretanto, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança exigiu à Rússia que restaure a liberdade de circulação no estreito de Kertch, para baixar a tensão na região.

"Esperamos que a Rússia restaure a liberdade de passagem no estreito de Kertch e apelamos a todos para atuarem com a maior contenção para baixar a tensão imediatamente", indicou a porta-voz de Frederica Mogherini, em comunicado.

"A União Europeia não reconhece e não reconhecerá a anexação ilegal da península da Crimeia por parte da Rússia", frisou.