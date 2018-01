Onze mortos em acidente com autocarro na Turquia

Hoje às 15:49 Facebook

Onze pessoas morreram e 46 ficaram feridas na Turquia, na noite de sexta-feira para sábado, quando um autocarro embateu contra árvores numa autoestrada.

O autocarro transportava essencialmente famílias que se dirigiam para uma estância de esqui em Uluda (noroeste), de acordo com a agência de notícias Dogan.

Não são claras as causas do acidente, já que a estrada não estava nem molhada e nem congelada, de acordo com Ozdemir Cakacak, governador da região de Eskisehir, onde ocorreu o acidente.

Os dois condutores, que ficaram ligeiramente feridos, foram detidos e foi lançado um inquérito sobre o acidente, acrescentou a Dogan.

A Turquia registou em 2016 mais de um milhão de acidentes rodoviários, com 7300 mortos, segundo as estatísticas oficiais.