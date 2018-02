Hoje às 09:09 Facebook

Onze pessoas morreram, esta quinta-feira, num incêndio numa residência para idosos no norte do Japão, revelaram as autoridades locais.

As vítimas, oito homens e três mulheres, pertenciam a um grupo de dezasseis pessoas com dificuldades financeiras, alojadas num centro de acolhimento na ilha de Hokkaido.

A origem do incêndio, que consumiu o prédio de três andares ainda não é conhecida, segundo relatos feitas à cadeia de televisão NHK, citados pela France Press.