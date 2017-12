Operação antidroga travada por ataque de abelhas

Carlos Varela Ontem às 23:28 Facebook

Um operação antidroga que estava a ser realizada no Rio de Janeiro teve que ser interrompida na sequência de um enorme ataque de abelhas africanas, que atirou para o hospital seis agentes da Polícia Militar. Um dos polícias militares foi atingido por mais de 300 picadas e está em estado grave.

O caso está a ser noticiado este sábado pelo jornal carioca "O Dia", que dá conta de que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anónima referente a uma quantidade de droga que estava escondida no Parque Minas Gerais. Uma equipa com sete elementos deslocou-se ao local e um dos agentes deparou com uma caixa no chão.

Achando que poderia estar associada ao tráfico virou a caixa, mas, em vez de droga, a caixa escondia um enxame de abelhas africanas, que de imediato atacaram os elementos da Polícia Militar. Os agentes acabaram por ser socorridos por população das imediações do parque, que chamou também socorros.

Segundo um responsável médico do hospital onde os polícias estão a ser assistidos, as "picadas causam reações inflamatórias no organismo e alguns pacientes têm importantes reações alérgicas que podem até matar". No entanto, nenhum dos agentes corre risco de vida, embora se mantenham hospitalizados.