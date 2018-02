Operação com três mil agentes detém oito pessoas no Rio de Janeiro

Hoje às 12:58 Facebook

Três mil militares e polícias do Rio de Janeiro participam desde o início da manhã desta quarta-feira numa grande operação na favela Cidade de Deus e em outras comunidades próximas, tendo já detido oito pessoas.

O objetivo da ação é deter criminosos procurados de várias regiões do Rio de Janeiro.

A ação acontece na sequência da morte de uma criança de três anos e um adolescente de 13 anos, vítimas dos constantes tiroteios no município e na favela Cidade de Deus, mundialmente conhecida pelo filme com nome homónimo lançado em 2002.

A polícia militar do Rio e Janeiro informou na rede social Twitter que "algumas ruas e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, com restrições dinâmicas para aeronaves civis".

Autoridades da polícia também destacaram que as Forças Armadas estão a fazer cercos e estabelecem pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos na região de São Gonçalo e no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa local, a Avenida Brasil e as linhas Vermelha e Amarela, principais vias que cortam a capital carioca, chegaram a ser interditadas por causa de tiroteios na favela da Maré, que fica na região patrulhada pelos agentes envolvidos na operação.