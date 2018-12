Operação em testículo saudável deixa criança de dois anos infértil

Hoje às 10:19 Facebook

Uma criança de dois anos vai crescer infértil depois de uma equipa médica de um hospital de Bristol, Inglaterra, ter operado o testículo errado, que estava saudável. A instituição pediu desculpas à família do utente, mas os pais continuam desconsolados com a falha.

O rapaz deu entrada no hospital Bristol Royal no início da semana passada, para tratar um testículo que se formou de forma anormal, mantendo-se no abdómen em vez de descer normalmente para o escroto, escreve o britânico "The Guardian".

A anomalia foi, segundo o pai da criança, descoberta durante um exame de rotina, tendo o doente sido encaminhado para um especialista e a operação cirúrgica sido marcada para a passada segunda-feira. À família, foi garantido que a intervenção comportava um risco mínimo e duraria cerca de meia hora. "Nós esperámos e esperámos... E ao fim de duas horas e meia, toda a equipa médica veio até mim e eu soube que algo não estava bem", contou o pai à BBC.

"Eu e a minha mulher entrámos em pânico. Eles (responsáveis do hospital) chamaram-nos a um gabinete e disseram-nos que as coisas não tinham corrido como planeado e que a operação não tinha sido um sucesso", acrescentou. A explicação dada foi a seguinte: um erro de um cirurgião comprometeu, para sempre, a funcionalidade do testículo saudável do pequeno. "Eles castraram-no e agora o futuro do meu filho mudou dramaticamente", desabafou.

"Partiram o meu coração e basicamente destruíram o futuro dele. Não consigo encontrar palavras para explicar o que sinto. Não tenho mais lágrimas. Só espero por um milagre", disse a mãe.

A fundação que detém o hospital pediu desculpas e anunciou a abertura de uma investigação, escreve o britânico "The Guardian". "Em nome da instituição, lamento muito que um sério acidente tenha acontecido durante o tratamento de uma criança ao nosso cuidado, e gostaria de oferecer as nossas sinceras desculpas", disse o diretor William Oldfield à família do utente.

"Assim que a nossa equipa percebeu o que aconteceu, encontrou-se com a família para pedir desculpas e explicar o que tinha acontecido. Levamos a segurança do paciente e os padrões de cuidados clínicos muito a sério e iniciamos uma investigação completa sobre esse assunto e trabalharemos com a família durante todo este processo", garantiu.