Operações de busca de avião iraniano foram suspensas

As autoridades iranianas suspenderam este domingo as operações de busca relacionadas com o desaparecimento de um avião com 66 pessoas a bordo, durante uma tempestade de neve numa zona montanhosa no sudoeste do Irão.

A televisão estatal anunciou pouco depois das 21 horas locais (17.30 horas em Portugal continental) que as buscas do ATR 72 da companhia aérea iraniana, cerca de 500 quilómetros a sul da capital iraniana (Teerão), vão recomeçar ao início da manhã de segunda-feira, se as condições meteorológicas o permitirem.

A noite, a queda de neve, as chuvas e o vento forte tornam as operações impossíveis nesta altura, de acordo com as informações apresentadas.

O voo EP3704 da Aseman Airlines, que fazia a ligação entre Teerão e Yasouj, descolou do aeroporto Mehrabad às 8 horas locais (4.30 horas em Portugal continental) com 60 passageiros, incluindo uma criança, e seis tripulantes.

O aparelho desapareceu dos radares cerca de 45 minutos depois, quanto sobrevoava uma zona montanhosa já perto do seu destino.

A organização de aviação civil iraniana calcula que o avião se tenha despenhado, mas o ponto de impacto ainda não foi localizado e também são ainda desconhecidas as causas exatas do ocorrido.

A Aseman Airlines indicou não estar em condições de "confirmar a morte de todos os passageiros", mas esse cenário é provável.

O guia supremo iraniano, Ali Khamenei, dirigiu uma mensagem de condolências às famílias das pessoas que iam a bordo.