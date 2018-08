Oposição diz que abstenção na Venezuela foi superior a 70%

21 Maio 2018 às 03:01 Facebook

A Frente Ampla Venezuela Livre (oposição) assegurou que a abstenção nas eleições presidenciais de domingo foi superior a 70% e denunciou que o Governo do Presidente Nicolás Maduro pretende divulgar dados falsos.

"A informação que temos é que a participação é inferior a 30% e por isso denunciamos que o Governo nacional pretende apresentar uns dados que não se correspondem com a realidade", disse o porta-voz da nova plataforma da oposição venezuelana, em conferência de imprensa.

Juan Andrés Mejía, que também é deputado na Assembleia Nacional, onde a oposição detém a maioria, explicou que os venezuelanos foram testemunhas da baixa participação.

"Isso ficou demonstrado pelo povo venezuelano, através de todas as imagens que circularam [nas redes sociais e na imprensa]. Todos os centros [eleitorais] estiveram vazios e as pessoas não participaram porque não acreditaram na possibilidade de escolher", disse.

Juan Andrés Mejía explicou que nas eleições de domingo se "materializaram as denúncias que a oposição fez há semanas", numa alusão à falta de garantias eleitorais.

Por outro lado, a Frente Ampla Venezuelana Livre pediu às Forças Armadas Venezuelanas para não serem cúmplices da chantagem governamental, insistindo que os militares observaram o que ocorreu nos centros de votação.

"Ao Plano República (plano de segurança militar) dizemos, com muita força: vocês, mais que ninguém viram a chantagem posta em marcha, como os centros estavam vazios e a presença de 'pontos vermelhos' [de controlo do Partido Socialista Unido da Venezuela, no poder] nos centros eleitorais", disse.

Durante a conferência de imprensa, o presidente da Associação de Professores da Universidade Central da Venezuela, Víctor Marquez, anunciou que, nos próximos dias, as universidades vão reunir para decidir que ações tomar, na sequência das eleições presidenciais.