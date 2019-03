Oposição ganha eleições em Ancara e faz tremer Erdogan

JN Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O partido de Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, ganhou as eleições autárquicas deste domingo na Turquia. Um resultado manchado pela derrota na capital Ancara, que governava há 25 anos.

Dados divulgados domingo à noite pela agência noticiosa estatal Anadolu adiantavam que o candidato comum dos partidos de oposição CHP (social-democrata) e Ivy (de direita), Mansur Yavas, liderava na capital, com 50,62% dos votos, contra 47,2% dos votos do candidato do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla original), no poder na Turquia.

A confirmar-se a derrota do AKP na capital política do país e onde foi construído um enorme palácio presidencial, o resultado será visto como um revés sem precedentes para Erdogan, que ganhou todas as eleições desde que o seu partido chegou ao poder em 2002.

Em Istambul, capital económica da Turquia, o candidato do AKP reivindicou vitória, mas a contagem de votos revelou que o resultado foi renhido.

"Vencemos em Istambul. Agradeço ao povo de Istambul pelo mandato que me confiou", referiu M. Yildirim quando estavam já apurados 99% dos boletins e que indicam um avanço de poucos milhares de votos face ao seu rival Ekrem Imamoglu.

Derrota em cidades importantes

Com o país a atravessar uma crise económica marcada por inflação e níveis de desemprego elevados, Erdogan não poupou esforços para que o seu partido saísse vencedor destas eleições.

Numa reação aos resultados já conhecidos, o Presidente da Turquia admitiu que o seu partido perdeu alguns municípios mas felicitou o desempenho do AKP, salientando que se mantém "com grande diferença como a primeira força política do país".

Sem se referir a nenhum caso em particular, afirmou que houve "municípios que sofreram ganhos e outros que se perderam", sendo isso o resultado "normal" de uma democracia.

"Isso é o normal. Isto é a democracia e temos de aceitar os resultados", precisou.

O próximo ato eleitoral na Turquia está marcado para 2023.