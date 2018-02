Opositor russo Alexei Navalny detido e libertado pouco depois

Hoje às 13:27, atualizado às 13:32 Facebook

O líder da oposição russa Alexei Navalny, detido esta quinta-feira quando saía do dentista, foi libertado após ter sido acusado de um delito administrativo passível de uma pena de até 30 dias de prisão.

Navalny divulgou na rede social Twitter ter sido libertado e qual a acusação de que foi alvo, indicando o artigo do Código de Delitos Administrativos que alegadamente violou e que sanciona o reincidente no caso das regras de realização de reuniões.

"Não entendi nada, nem porque é que sete pessoas me foram deter", escreveu o opositor no Twitter.

Navalny convocou para domingo uma marcha de protesto por ocasião do terceiro aniversário do assassínio do político liberal Boris Nemtsov, atingido a tiro a 27 de fevereiro de 2015 numa ponte a alguns metros do Kremlin.

Alexei Navalny tinha sido detido pela última vez a 28 de janeiro, durante uma manifestação que organizou em vários locais do país para denunciar a "fraude" das eleições presidenciais de 18 de março, que deverão dar a Vladimir Putin o seu quarto mandato.

Foi libertado no mesmo dia, numa "estratégia astuta", segundo o opositor, de o condenar numa data mais próxima da votação.

Declarado inelegível por uma sentença judicial que considera orquestrada pelo Kremlin, Navalny apelou aos seus partidários para boicotarem e vigiarem as eleições presidenciais.

Navalny também tinha anunciado antes no Twitter que o seu "braço direito", Leonid Volkov, tinha sido igualmente detido no aeroporto de Cheremetievo de Moscovo, quando se preparava para "voar para Bachkirie, uma das regiões mais importantes em relação à organização da vigilância da eleição" de 18 de março.