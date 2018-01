Hoje às 16:56 Facebook

Serão as orcas os novos papagaios? Uma investigação científica revelou que estes mamíferos marinhos, quando estimulados, são capazes de reproduzir palavras como "olá", "adeus" e contar até três.

A revista científica "Proceedings of the Royal Society B" publicou, esta quarta-feira, um estudo assinado por seis especialistas em medicina veterinária e neurociências da Universidade de St. Andrews (Escócia) que dá um passo em frente na investigação do modo como as orcas comunicam entre si.

Os autores do estudo avaliaram as aptidões de mimetismo vocal de uma orca de 14 anos, testando a capacidade de o animal reproduzir sons que escuta, por imitação, nomeadamente sons humanos. Era já sabida a existência de vários dialetos vocais diferenciados entre as comunidades de orcas, que chegam a reproduzir sons veiculados por outros animais.

"Descobrimos que o animal fez cópias reconhecíveis de todos os sons familiares e novos e fê-lo relativamente rápido (principalmente nos dez primeiros testes). Os resultados suportam a ideia de que as variantes vocais observadas nas populações naturais desta espécie podem ser socialmente aprendidas por imitação", conclui o estudo, salvaguardando que "embora o animal não tenha feito cópias perfeitas dos sons, foram cópias reconhecíveis avaliadas por observadores independentes".

A "Science Magazine" relata que os investigadores começaram por treinar a orca Wikie a obedecer a um sinal que significa "repete isto", que era usado, a título de exemplo, para levar o mamífero a imitar outras orcas a projetar água no ar. O passo seguinte passou por colocá-la perante sons completamente novos, em que se incluiam seis "frases ditas pelos treinadores", e pedir-lhe que os repetisse. As palavras "hello" (olá), "bye bye" (adeus), "one, two, three" (um, dois, três) e Amy foram algumas das palavras que a orca consegui reproduzir de "forma tosca", lê-se no relatório.

Alguns exercícios tiveram de ser repetidos 17 vezes, mas alguns foram reproduzidos à primeira tentativa.