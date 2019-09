Ordem dos Advogados contrata gato para calar queixas de clientes

Ontem às 23:22 Facebook

Uma delegação da Ordem dos Advogados do Brasil contratou um gato. Foi registado oficialmente como funcionário, para calar as queixas de clientes insatisfeitos com a presença do felino nas instalações.

Leon Advogato tem direito a cartão de identificação, ficha cadastral e página nas redes sociais. É o mais felpudo funcionário da delegação de Amapá da Ordem dos Advogados do Brasil, contratado como vigilante.

Leon tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. Naquela rede social, usa gravata e dá informações sobre legislação relacionada com direitos dos animais.

Uma vida nova para Leon, um gato vadio que numa tarde chuvosa se abrigou da intempérie no alpendre da entrada da sede da OAB de Amapá, em Macapá.

Os advogados da casa acharam-lhe piada, deram-lhe de comer e o gato foi ficando. Alguns clientes não gostaram e queixavam-se que havia um gato que tentava fazer-se amigo de todos quanto entravam.

Para acabar com as queixas, a AOB contratou o gato, que agora se chama Doutor Leon Advogato. E já ninguém contesta.