Organização denuncia novo colonato israelita na Cisjordânia

A organização anticolonialista "Paz Agora" acusou, esta quinta-feira, Israel de aprovar o estabelecimento de mais de mil novas casas na Cisjordânia, território palestiniano ocupado pelo exército israelita.

A organização não-governamental disse à agência de notícias France Presse (AFP) que a construção de 1122 novas casas foi aprovada, sendo que a edificação vai decorrer por fases.

De acordo com a mesma fonte, 352 já receberam autorização final por parte do governo israelita, o que significa que as obras podem iniciar-se de imediato. As restantes 770 casas foram validadas pela primeira vez, acrescentaram as mesmas fontes à AFP.