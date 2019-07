Os desenhos animados coreanos com mensagem politica subliminar

Jorgina Santos Hoje às 19:29 Facebook

Na Coreia do Norte, a propaganda vem em diferentes formas: canções, grandes estátuas e até coelhos heroicos.

Recentemente a Coreia do Norte lançou uns desenhos animados na televisão chamados "Bunny Brothers and the Wolf" (Irmãos Coelhos e o Lobo, traduzido para Português).

Este desenho animado foi descoberto pela equipa da "BBC Monitoring", que examinam todas as televisões do Mundo. Não se sabe quando estes desenhos animados foram criados, mas, apesar de ser exibido recentemente, parecem antigos.

Os heróis destes desenhos animados são coelhinhos com roupa, que são atormentados e perseguidos por um lobo. Mas não se pode confundir a aparência dos coelhos com fraqueza. Estes desenhos animados, todos os episódios dão uma lição ao lobo. Eles pisam o lobo, mandam o lobo para um buraco onde o apedrejam até os grunhidos acabarem e o lançarem para um poço de fogo.



O lobo nunca aprende. Ele acaba por morrer várias vezes e volta com mais esquemas.

A possível mensagem subliminar por detrás dos desenhos animados

Naquele país, lobos são "frequentemente usados para referir o exército americano", diz AlexSigley, estudante de literatura na melhor universidade da Coreia do Norte, referindo que até em discursos Kim Jong-il, faz referências aos lobos.



"O estereótipo de invasores externos à procura de sangue é bastante forte - e tem base histórica", defende a estudante.