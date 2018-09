Os futuros cães-polícia que marcaram o desfile da independência do Chile

JN Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Nove filhotes de golden retriever, da mesma mãe, roubaram a cena na parada militar das comemorações da independência do Chile.

À semelhança do ano passado, a parada militar com os Carabineros para celebrar os 208 anos da independência do país, trouxe os pequenos animais que estão a ser treinados para integrar a unidade canina da polícia nacional, ao colo das mulheres que fazem parte da corporação.

Ao lado, pela mão dos homens da corporação, caminharam cães da mesma raça e labradores treinados para farejar drogas e bombas.

Segundo explicou Matías Soto, da Escola de Treinamento Canino dos Carabineros, à rádio local "Tele13", estas duas raças escolhidas são "muito inteligentes", "muito dispostas a trabalhar" e têm "muito bom temperamento". "São especiais para o trabalho de busca de pessoas, deteção de drogas, explosivos e para trabalhar como cães-guia em terapias assistidas", acrescentou. Além disso, refere, destacam-se pela capacidade olfativa, "muito superior" aos restantes cães, e são também bons nadadores.

O desfile foi realizado no parque Bernardo O'Higgins, em Santiago, no Chile, e teve a participação de 9500 pessoas.