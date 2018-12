Os números oficiais da manifestação dos "coletes amarelos"

Hoje às 17:30 Facebook

Um total de 136 mil pessoas participaram em toda a França, no sábado, no terceiro dia de mobilização dos "coletes amarelos", durante o qual 263 pessoas ficaram feridas, informou hoje o Ministério do Interior francês.

A nível nacional, o Ministério do Interior francês registou 263 feridos durante o terceiro dia de mobilização dos "coletes amarelos", entre os quais 81 membros da força policial.

263 feridos

A mobilização anterior, de 24 de novembro, reuniu 166 mil pessoas pessoas, de acordo com o balanço "completo e consolidado" da manifestação realizado pelo Ministério do Interior.

Nas manifestações de 24 de novembro, em toda a França foram detidas 682 pessoas e 630 ficaram sob custódia policial, informou o Ministério do Interior francês.

Um total de 282 mil participantes foram contabilizados no primeiro dia de ação nacional dos "coletes amarelos", a 17 de novembro.

A violência na capital francesa durante a manifestação dos "coletes amarelos" deste sábado causou 133 feridos. A polícia deteve 412 pessoas, das quais 378 ficaram sob custódia policial.

412 detidos

Um recorde muito superior ao da mobilização parisiense de 24 de novembro, que fez 24 feridos e 101 pessoas ficaram sob custódia após a manifestação nos Campos Elísios.

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens dos violentos confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no sábado, na emblemática avenida dos Campos Elíseos, em Paris.

As reivindicações dos coletes amarelos não mudaram, mesmo depois do Presidente Emmanuel Macron se ter dirigido à nação na passada terça-feira.

A grande carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo são as queixas mais comuns entre quem está a manifestar nas ruas do país.

10 mil granadas lançadas pela polícia

O jornal "Le Parisien" dá conta de que só neste fim de semana, as autoridades usaram 10 mil granadas, deixando mesmo algumas esquadras "sem stock" de armamento. Pelos famosos canhões de água terão sido lançados mais de 140 mil litros de água.