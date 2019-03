Os tiroteios mortais em escolas nos últimos 30 anos

JN Hoje às 17:34 Facebook

Dois homens armados abateram a tiro várias pessoas, esta quarta-feira, numa escola de São Paulo. É mais um massacre que acontece num estabelecimento de ensino. Nos últimos trinta anos há dezenas de registos semelhantes, um pouco por todo o Mundo.

janeiro de 1989, EUA

Um homem de 24 anos dispara sobre o átrio da Escola de Stockton, na Califórnia, matando cinco crianças e ferindo cerca de 30. Suicidou-se em seguida.

novembro de 1991, EUA

Gang Lu, um antigo aluno da Universidade de Iowa, não terá ficado satisfeito com a classificação atribuída ao seu doutoramento. Neste dia compareceu a um conferência na antiga universidade. Poucos minutos depois começou a disparar sobre os presentes matando seis pessoas.

março de 1998, EUA

Dois alunos adolescentes fizeram disparar o alarme da escola Escola de Westside, Arkansas, para fazer com que os colegas saíssem das salas e, já no pátio, dispararam à sua volta. Quatro colegas e um professor foram mortalmente atingidos.

maio de 1998, EUA

Depois de ter sido suspenso da Escola Secundária Thurston, Springfield, Kip Kinkel, de 15 anos, matou os pais antes de ir para a escola onde disparou sobre os seus colegas, provocando mais duas vítimas mortais.

março de 1996, Escócia

Thomas Hamilton matou 16 crianças, entre os cinco e seis anos de idade, e uma professora. O massacre durou cerca de três minutos. Depois disparou contra si próprio. Depois da polémica que se seguiu ao massacre, o Reino Unido ilegalizou a compra e a posse da maior parte das armas.

abril de 1999, EUA

Eric Harris 18, e Dylan Klebold, 17, mataram doze estudantes e um professor num ataque rigorosamente planeado no liceu de Columbine, em Littleton, Denver. Eric estava todo de preto e invadiu o corredor da escola com armas de fogo e bombas, acabando por matar as pessoas.

janeiro de 2002, EUA

Um estudante, que foi expulso, da Faculdade de Direito da Appalachian, Virgínia, regressou ao estabelecimento de ensino e assassinou o director, um professor e um aluno, ferindo outras três pessoas.

abril de 2002, Alemanha

Um aluno, que foi expulso da escola, matou 14 professores, dois estudantes e um polícia durante um tiroteio na Escola de Gutenberg, no final suicidou-se. Na ocasião, foi considerado como o pior incidente deste tipo nas últimas décadas.

outubro de 2002, Brasil

Um jovem de 17 anos matou duas colegas dentro da sala do colégio particular Sigma. Foi preso em flagrante. Na altura, a delegada encarregada do caso afirmou que o revólver calibre.38 utilizado pelo jovem pertencia ao pai, que era polícia.

outubro de 2002, EUA

Um estudante da Escola de Enfermagem da Universidade do Arizona matou dois professores e uma terceira pessoa e suicidou-se de seguida.

janeiro de 2003, Brasil

O ex-aluno, Edmar Aparecido Freitas, 18 anos, da escola pública Coronel Benedito Ortiz , invadiu o pátio e atirou em alunos, professores e funcionários, suicidando-se de seguida.

setembro de 2004, Argentina

Três estudantes foram mortos e cinco feridos quando um rapaz de 15 anos disparou uma pistola numa sala de aula na Argentina. Foi preso em seguida.

novembro de 2004, China

Oito adolescentes mortos e quatro feridos foi o balanço de um tiroteio num dormitório de uma escola em Ruzhou, na província de Henan (Centro).

março de 2005, EUA

Jeffrey Weise, 16 anos, matou o avô e o parceiro do avô antes de ir para a escola secundária, na qual matou uma professora, um segurança e cinco estudantes. O tumulto durou cerca de 10 minutos. Depois suicidou-se.

setembro de 2006, Canadá

Uma mulher morreu e 19 pessoas ficaram feridas quando um homem com três armas e vestido de preto invadiu o colégio Dawson durante a hora do almoço. Os estudantes esconderam-se nas salas de aula e nos corredores. O homem acabou por morrer num tiroteio com a polícia.

outubro de 2006, EUA

Charles Carl Roberts matou cinco meninas e feriu outros sete alunos numa escola de uma comunidade Amish, na vila de Paradise, em Lancaster Country. Depois de andar dentro da escola, obrigou os meninos e os professores a saírem do edifício enquanto atou as meninas ao quadro, acabando por as matar a tiro. Em seguida matou-se.

novembro de 2007, Finlândia

Pekka-Eric Auvinen, 18 anos, matou sete colegas e uma professora na Escola Secundária Jokela, depois suicidou-se. Antes do ataque publicou no YouTube um vídeo, na qual celebrava o facto de estar prestes a fazer um ataque à escola.

fevereiro de 2008, EUA

Stephen Kazmierczak, 27, abriu fogo numa sala onde decorria uma palestra na Universidade Northern Illinois, acabou por matar cinco alunos e ferir outros 15. No final suicidou-se. Sabe-se que Stephen estava armado com três armas e uma espingarda e transportava-as numa mala de guitarra.

Fevereiro de 2008, EUA

Uma estudante de enfermagem, Latina Williams, 23 anos, matou duas colegas do colégio Louisiana Technical em Baton Rouge, acabando por se matar em seguida.

abril de 2008, EUA

No pior ataque escolar da história, Cho Seung-hui, um estudante, matou 32 pessoas na Universidade técnica de Virginia, antes de cometer suicídio. Foi encontrado depois de ter enviado uma mensagem de vídeo para uma estação de televisão dos EUA, na qual tentou justificar as razões que o levaram a tal acto.

setembro de 2008, Finlândia

Matti Juhani Saari, aluno de hotelaria, entra armado na Escola de Hotelaria de Kauhajoki e mata nove alunos e um professor. De seguida atira sobre si e morre mais tarde no hospital.

março de 2009, Alemanha

Tim Kretschmer, de 17 anos, invadiu a escola secundária Albertville com uma pistola semiautomática e matou nove estudantes e três professores. A seguir deixou o local, roubou um carro e matou outras três pessoas, antes de cometer suicídio.

fevereiro de 2010, EUA

Amy Bishop era professora de biologia na Universidade do Alabama, Huntsville. Numa aula começou a disparar sobre os alunos e matou três. Foi condenada a prisão perpétua em 2012.

abril de 2011, Brasil

Um ex-aluno armado invadiu uma escola municipal no Rio de Janeiro e começou a disparar provocando a morte a onze pessoas e ferindo 18. O atirador suicidou-se quando a polícia chegou ao local.

abril de 2012, EUA

Ono Goh, um antigo aluno de 43 anos, entrou na faculdade, da Universidade Católica de Oakland, Califórnia, fez a rececionista refém e perguntou por outra funcionária. Ao perceber que a pessoa que procurava não estava, obrigou sete alunos a colocarem-se lado a lado e fuzilou-os. À polícia disse que planeou o crime durante semanas e que era uma retaliação por terem troçado do seu sotaque.

fevereiro de 2012, EUA

Um aluno, T.J. Lane, do Instituto Chardon de Cleveland, Ohio, começou a disparar contra os colegas na cafetaria desta escola profissional. Um morreu no local, dois posteriormente, dos ferimentos.

dezembro de 2012, EUA

Adam Lanza, com dois revólveres, atira sobre os alunos da Escola primária de Sandy Hook, Newtown, e provoca a morte a 20 crianças e seis adultos. De seguida suicida-se.

Junho 2013, EUA

Um homem de 24 anos dispara sobre o átrio da escola, em Santa Monica, Califórnia, matando cinco crianças e ferindo cerca de 30. Suicidou-se em seguida.

outubro de 2014, EUA

O atirador era aluno na escola de Escola Marysville Pilchuck, Washington, e seria vítima de bullying por parte dos colegas. Matou quatro pessoas.

outubro de 2015, EUA

Chris Harper-Mercer, de 26 anos, matou oito colegas e um professor da Universidade de Roseburg, Oregon.

outubro de 2017, Brasil

Um adolescente de 14 anos matou dois colegas e feriu outros quatro, em Goiânia. O jovem, filho de um polícia, utilizou uma pistola .40 da mãe. Segundo a polícia estaria a ser vítima de bullying

fevereiro de 2018, EUA

Nikolas de Jesus Cruz, de 19 anos, ex-aluno da Escola Marjory Stoneman Douglas, Parkland, fez soar o alarme de incêndio para que os ex-colegas saíssem das salas e começou a disparar sobre eles, provocando a morte a 17 e ferindo 14.

março de 2018, Turquia

Um professor de uma universidade da cidade de Eskisehir, oeste da Turquia, foi o autor dos disparos que provocaram a morte de quatro colegas e ferimentos noutras três pessoas, sem que se conheçam os motivos, referiu a cadeia CNNTürk.

maio de 2018, EUA

Um homem armado atirou sobre alunos de uma escola em Santa Fé, no Texas, EUA, esta sexta-feira. No ataque terão morrido dez pessoas e dezenas terão ficado feridas.

outubro de 2018, Crimeia

Vladislav Roslyakov, aluno de 18 anos, fez deflagrar uma bomba de fabrico artesanal, no interior da Escola Politécnica de Kerch, usando de seguida uma espingarda para disparar sobre os colegas e funcionários, provocando a morte a 19 e ferimentos em cinco dezenas. De seguida suicidou-se desconhecendo-se os motivos do ataque.