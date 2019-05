Os três radicais que decapitaram duas turistas em Marrocos

Hoje às 18:20 Facebook

Decorreu, esta quinta-feira, a segunda sessão de julgamento dos suspeitos da decapitação de duas turistas nórdicas em Marrocos, em dezembro do ano passado.

Os corpos decapitados das duas vítimas, uma dinamarquesa e outra norueguesa, foram encontrados na manhã de 17 de dezembro numa "remota região montanhosa" a 10 quilómetros de Imlil, pequena aldeia no Alto Atlas, no sul de Marrocos, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. Tinham morrido no dia anterior

Os três homens acusados de estarem diretamente implicados nas mortes de Louisa Vesterager Jespersen e Maren Ueland compareceram hoje na segunda sessão de julgamento do processo, na qual estiveram presentes mais 21 arguidos com ligações ao grupo.

Os suspeitos - 23 marroquinos e um estrangeiro - estão acusados de pertencerem a um grupo ideologicamente ligado ao autoproclamado Estado Islâmico, ainda que "sem contacto" com a estrutura de operação do grupo terrorista, de acordo com o chefe da Polícia antiterrorista de Marrocos, Abdelhak Khiam, citado pelo jornal "El Mundo". De poucas posses e nível formativo "muito baixo", viviam todos de atividades precárias.

Saiu da prisão e criou célula terrorista

Abdessamad Ejjoud, vendedor ambulante de 25 anos, é o líder do grupo. "Abou Mousab", como é conhecido, é casado e pai de uma menina. Tinha sido condenado a pena de prisão por tentar juntar-se às fileiras do califado na Síria.

Depois de sair da prisão em 2015, colocou em marcha uma célula jiadista, que "glorificava" as ações do Estado Islâmico e procurava forma de apoiar o grupo ultrarradical, segundo a acusação, à qual a agência France-Presse teve acesso.

Foi quem organizou as viagens do grupo a Alto Atlas, onde decapitou uma das duas turistas assassinadas. Aparece, juntamente com outros três principais suspeitos, num vídeo em que jurava fidelidade ao autoproclamado EI.

"Uma rapaz sem história" que se radicalizou

Younes Ouaziyad, de 27 anos, foi um dos primeiros a ser recrutado por Abdessamad. Segundo vários testemunhos recolhidos pela agência de notícias francesa, o arguido trabalhava como carpinteiro.

"Uma rapaz sem história", para os vizinhos, que não adivinhavam o que só era visto pelos mais próximos. Alguns meses antes do duplo homicídio, ter-se-á tornado seguidor do salafismo, a doutrina mais conservadora do islamismo sunita, segundo relatos de quem convivia consigo de perto.

Foi detido dias depois dos crimes, quando tentava fugir a partir de Marraquexe de autocarro.

Gravou decapitações

Rachid Afatti, de 33 anos, não participou nas decapitações, mas gravou a cena com um telemóvel. Pai de quatro filhos, vivia numa zona rural empobrecida em Harbil, perto de Marraquexe.

Afatti "isolou-se" nos meses anteriores aos crimes. Tal como tinha acontecido com os outros dois suspeitos, desfez a barba e deixou de vestir a roupa tradicional que usava, tempos antes da data do crime, para desviar possíveis suspeitas.

Ajudou na fuga

Abderrahim Khayali, canalizador de 33 anos, viajou para o Atlas com os três suspeitos anteriores, mas abandonou-os antes do duplo homicídio. Voltou a Marraquexe no dia do crime, para ajudar na fuga dos companheiros.

Converteu-se ao salafismo há três anos, tendo deixado o emprego que tinha num hotel em que serviam álcool, segundo vários testemunhos. O vídeo onde os suspeitos juraram lealdade ao Estado Islâmico foi filmado em sua casa.

Os restantes 20 acusados, com idades entre os 20 e 51 anos, foram detidos em diferentes lugares por ligações aos suspeitos da autoria dos assassínios. Pertenciam todos à célula terrorista criada por Ejjoud e estão acusados de "difundir imagens de propaganda" no Whatsapp e Telegram, de planear ataques em Marrocos e de tentarem juntar-se ao Estado Islâmico.