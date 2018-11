Quem eram os tripulantes do submarino encontrado um ano depois de desaparecer

Hoje às 18:49 Facebook

O submarino argentino San Juan, que desapareceu a 15 de novembro de 2017, com 44 tripulantes a bordo, foi localizado, na sexta-feira, no Oceano Atlântico, a 900 metros de profundidade e a 600 quilómetros de distância da cidade de Comodoro Rivadavia, onde esteve montado o centro de operações durante as buscas. ​​​​​​Segundo as autoridades, o submarino terá sofrido uma implosão. Alguma imprensa argentina e internacional revelou, agora, as caras de algumas das vítimas.

Pedro Martín Fernández

Fernández, 45 anos, natural da Argentina, era o comandante do submarino. Antes de embarcar, há um ano, contou que aquela ia ser a última viagem no mar, disse a mãe, Emma Nelly Juárez, 80 anos, em entrevista ao jornal "La Gaceta".

Pedro Martín Fernández, comandante do submarino Foto: Twitter

Eliana María Krawczyk

Eliana, 35 anos, foi a primeira mulher a tripular um submarino argentino e era é a única mulher a bordo do ARA San Juan. Segundo a agência AFP, estava no primeiro ano de trabalho.

Eliana María Krawczyk, primeira oficial do submarino Foto: Twitter

Alejandro Damián Tagliapietra

Alejandro era tenente e tinha 27 anos. Em entrevista à AFB, na Base Naval de Mar del Plata, o pai da vítima disse estar arrasado com o acidente e reclamou saber a verdade.

Alejandro Damián Tagliapietra Foto: Twitter

Fernando Santilli

Funcionário da marinha argentina. A mulher, Jéssica, partilhou uma mensagem no Twitter em que disse que o companheiro era um "pai maravilhoso".

Fernando Santilli Foto: Twitter

Hernán Ramón Rodríguez

Chefe de maquinaria do ARA San Juan, onde trabalhava há nove anos.

Hernán Ramón Rodríguez Foto: Twitter

Renzo David Martín Silva

Tinha 32 anos. Planeava casar-se no início de 2018.

Renzo David Martín Silva Foto: Twitter

Cayetano Vargas

Segundo suboficial, Caetano, de 45 anos, era casado e tinha dois filhos.

Cayetano Vargas Foto: Facebook

Celso Vallejos

Celso ocupava o posto de segundo suboficial do submarino. Era casado e tinha três filhos.

Celso Vallejos Foto: Facebook

David Melián

Tinha 30 anos. Estava na Marinha desde os 22. Deixa oito irmãos.

David Melián Foto: Twitter

Luis Niz

Tinha 28 anos. Trabalhava como mecânico de sistemas.