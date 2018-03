Ovo "gigante" surpreende produtor e torna-se viral

JN Hoje às 20:57 Facebook

Uma exploração avícola na Austrália divulgou imagens de um ovo de grande dimensão quando comparado com outros. A surpresa estendeu-se às redes sociais, com as imagens a tornarem-se virais.

Começou por ser um caso que surpreendeu a Austrália, mas rápido ultrapassou as fronteiras através da internet e está a ser notícia em outros países.

Funcionários da exploração avícola Stockman's Eggs, em Queensland, detetaram um ovo de tamanho muito superior aos cerca de 50 mil ovos postos diariamente pelas galinhas ali criadas.

O proprietário deste negócio, Scott Stockman, indicou à imprensa local que o ovo pesava 176 gramas, três vezes mais do que um ovo normal.

As imagens divulgadas pela empresa na sua página da rede social Facebook, no dia 4 (domingo), depressa se tornaram virais. Só nesta quarta-feira a página registou 70 mil visitas.

De surpresa em surpresa, verificou-se que no interior do ovo havia outro ovo intacto, de menor tamanho, também com casca, gema e clara.

O fenómeno é raro mas tem explicação: ocorre durante o processo de formulação do ovo quando uma outra célula de formação de um novo ovo é libertada mais cedo do que o normal (a cada 18 ou 26 horas). Na sequência de uma contração (motivada por um episódio de stresse ou pancada) o ovo já formado fica retido e outro cresce em volta dele.