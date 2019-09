Pacientes na rua após incêndio em hospital do Rio de Janeiro

Hoje às 00:11 Facebook

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, ao final da tarde, no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil. A unidade hospitalar teve de ser evacuada.

O fogo terá começado num curto-circuito num dos andares do hospital. O fumo alastrou pelas restantes áreas, o que provocou a saída de emergência de todos os pacientes do Hospital Badim.

Os vídeos e as imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de camas espalhadas nas ruas da cidade.

Os doentes mais graves foram transferidos para uma creche próxima do local.

Os bombeiros ainda não revelaram a existência ou não de feridos.