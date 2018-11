Padre detido na Venezuela admitiu "jogo de carícias" com menina

Hoje às 16:31 Facebook

As autoridades venezuelanas anunciaram, esta quinta-feira, a detenção de um padre católico acusado de cometer, desde há três anos, atos lascivos com uma menor de 12 anos em Maracaibo, 700 quilómetros a oeste de Caracas.

A detenção, segundo fontes policiais, teve lugar a 24 de novembro último, quando o sacerdote de origem espanhola Merino Pedial, de 35 anos, se encontrava dentro de uma viatura, acompanhado pela menor.

Segundo a imprensa local, o sacerdote terá confessado às autoridades que, sem o conhecido dos pais da criança, se "afeiçoou" pela menina, com quem "fazia um jogo de carícias", que não chegou à penetração.

O sacerdote, que pertence à Ordem dos Agostinianos Recoletos, que apresentou uma queixa-crime contra o visado, foi acusado do delito de abuso sexual continuado.

Entretanto, em comunicado distribuído à imprensa, a Arquidiocese de Maracaibo sublinha que o acusado está "proibido de exercer o ministério sacerdotal" e que foi excomungado.

A Arquidiocese de Maracaibo, que pede perdão à vítima e aos familiares, condena quaisquer atos lascivos e toda a forma de abuso sexual, especialmente quando envolve um sacerdote.

"Manifestamos o nosso compromisso de cuidar de que situações como estão não ocorram na nossa Igreja e fazemos nossas as palavras do papa João Paulo II (...) as pessoas devem saber que no sacerdócio e na vida religiosa não há lugar para quem possa fazer dano a meninos e jovens", lê-se na nota.

As autoridades estão a investigar se o sacerdote se envolveu com outros menores.