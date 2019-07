Ontem às 23:55 Facebook

Uma mulher empurrou o padre Marcelo Rossi, este domingo à tarde, durante uma missa na sede da comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior do Estado de S. Paulo. O conhecido sacerdote católico caiu do altar onde estava a presidir à eucaristia.

Segundo o site de notícias G1, da rede "Globo", a mulher passou pela segurança e empurrou o padre, que caiu desamparado para o chão. Apesar do aparato da queda, Marcelo Rossi não ficou ferido e voltou ao altar pouco tempo depois.

A mulher, de 32 anos, que sofrerá de problemas de saúde mental, foi encaminhada para a esquadra, mas, avança o mesmo portal, o padre terá decidido não apresentar queixa.

A missa, de encerramento do acampamento "Por Hoje Não", assistida por mais de 50 mil pessoas, estava a ser transmitida em direito na Internet, sendo que não demorou até que o momento em causa circulasse pelas redes.

No final da celebração, numa mensagem à comunidade Canção Nova, Marcelo Rossi disse estar "ótimo". "Estou bem, só umas dorzinhas, é normal, não quebrou nada", esclareceu. E repetiu a metáfora: "Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente".

Nascido em 1967, na cidade de São Paulo, Marcelo Rossi formou-se em Educação Física antes de ingressar no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994.