Durante festejos numa discoteca em Ibiza (Espanha), um homem foi encorajado pelos amigos a comprar uma garrafa de champanhe de 34 mil euros.

Pouco depois de adquirir a bebida, o homem agarrou na garrafa, nunca imaginando o que estava prestes a acontecer.

Quando se preparava para a abrir, e enquanto posava para várias fotografias, a garrafa escorregou-lhe das mãos e acabou por cair ao chão.

Um amigo do homem, que estava na festa no momento do incidente caricato, captou o momento com o telemóvel. No vídeo, pode ver-se o indivíduo a levar as mãos à cabeça, surpreendido com o que tinha acabado de acontecer.