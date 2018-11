Pai canta para acalmar filha enquanto passa pelo meio das chamas nos EUA

Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

Um homem de Paradise, na Califórnia, tentou manter a filha calma, cantando para a menina, enquanto passavam de carro pelo meio das chamas.

Joe Allen filmou o momento em que ele e a família deixaram a localidade de Paradise, que foi brutalmente atacada pelos fogos, que já mataram mais de 20 pessoas, na Califórnia. Joe e a filha Olivia, de três anos, viajavam num carro, enquanto a mulher, Whitney, levou o outro veículo da família na companhia da outra filha.

"Há muito fogo aqui. Vamos pegar fogo", pode ouvir-se a pequena Olivia, no vídeo partilhado pela mãe no Facebook. Assustado, o pai tenta acalmar a menina. "Querida, vai correr tudo bem", diz-lhe.

O homem tenta distrair a criança do perigo que os rodeia, garantindo-lhe que vão regressar. A meio do vídeo, com cerca de três minutos, a menina fica preocupada porque deixa de ver o carro da mãe e o pai explica-lhe que vai ficar tudo bem.

"Conseguiste, conseguiste", grita a menina depois de terem passado pelas chamas.

As imagens rapidamente chegaram às redes sociais, contando já com mais de mil partilhas. À FOX, Whitney disse que que não acredita que a família possa um dia regressar a casa. "As nossas vidas mudaram drasticamente, mas o mais importante está aqui. Apesar de termos perdido tudo, vamos celebrar o aniversário da Olivia. Continuamos todos juntos e isso é o que mais importa", lembrou.