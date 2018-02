Pai de bebé de menina de 11 anos é o irmão de 14

JN Hoje às 10:38 Facebook

Uma menina boliviana de 11 anos deu à luz na passada sexta-feira, em Múrcia, Espanha. Sabe-se agora que o pai do bebé é o irmão mais velho, de 14 anos.

Só depois de interrogar os familiares dos dois menores é que a Polícia Nacional conseguiu descobrir que o rapaz engravidou a própria irmã. Segundo fontes policiais, citadas pelo jornal "El País", a relação terá sido consentida e o irmão teria 13 anos quando se relacionaram sexualmente, sendo por isso inimputável (não pode ser responsabilizado a nível criminal).

As mesmas fontes garantem que a investigação vai continuar e as autoridades esperam novas declarações da menor.

A menina, de origem boliviana, entrou no hospital com fortes dores abdominais e acabou por dar à luz na sexta-feira. Quando chegaram ao hospital Virgen de la Arrixaca, de Múrcia, numa ambulância, nem a menina, nem os membros da família sabiam que ela estava grávida. Tanto a mãe como o recém-nascido, um menino, encontram-se bem de saúde.

Logo após o nascimento, os responsáveis hospitalares tiveram que seguir o protocolo no que diz respeito a estes casos e informaram as autoridades, que iniciaram a investigação que, até ao momento, deu provado que o irmão da criança é o pai do bebé.

Trata-se do segundo caso de gravidez em crianças naquele hospital em menos de três meses, depois de, em novembro, uma menina de 12 anos de origem sul-americana ter dado à luz nas mesmas instalações médicas.