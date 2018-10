Pai espanca com 22 murros professor que terá abusado sexualmente da filha

Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Um vídeo gravado na Argentina mostra o momento em que um pai agride com 22 murros um professor suspeito de se ter envolvido sexualmente com a filha, uma menor de 15 anos.

Jorge Cruceno, de 30 anos, é professor de uma escola feminina em Santa Marta, no centro do Argentina. Foi a mãe da menina que encontrou as primeiras suspeitas de que algo de errado se passava naquela escola. A mulher descobriu no telemóvel da filha mensagens de teor sexual enviadas pelo professor e apresentou queixa às autoridades.

Mais tarde, o pai da menina foi à escola para se reunir com os responsáveis do estabelecimento de ensino. Foi, então, que se cruzou com o professor e o agrediu violentamente. No vídeo, com cerca de 15 segundos, é possível ver o pai a esmurrar o professor.

O homem ficou gravemente ferido e apresentou uma denúncia contra o pai da rapariga por agressão. As imagens divulgadas nas redes sociais fazem parte das provas que a equipa de advogados do professor vai usar contra o pai da menina.

Segundo o jornal "San Juan 8", o professor foi suspenso e já foi iniciada uma investigação para compreender se as suspeitas de violação se comprovam.