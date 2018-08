Pai mata cães da filha como castigo por não lavar os pratos

JN 14 Maio 2018 às 12:44 Facebook

Um homem de 35 anos matou a tiro os dois cães da filha, de 17 anos, na última terça-feira, como castigo por esta não ter lavado a loiça. O homem está acusado de crueldade animal.

De acordo com o "Daily Mail", Jeffery Don Edwards foi preso na quarta-feira à noite em Harrah, Oklahoma, EUA, mas negou a acusação, dizendo que era "completamente mentira". O homem alegou estar a trabalhar e recusou-se a comentar o caso.

"O pai estava zangado porque a casa estava suja, não estava a ser limpa e começou a atirar a loiça", disse um investigador do departamento do Xerife de Oklahoma.

A filha ligou à mãe, que a foi buscar a casa de Jeffery Edwards na terça-feira à noite. Na manhã seguinte, quando voltou a casa do pai, a rapariga de 17 anos encontrou "sangue em toda a casa" e os dois cães mortos. O tio da adolescente disse que o pai "matou os cães a tiro para castigá-la".

Depois de matar os animais, Jeffery Edwards terá ido a uma loja de conveniência, onde contou a dois funcionários sobre o que fez. Um deles afirmou que o homem disse que "a casa estava suja e perdeu a paciência, por isso matou os cães a tiro sem remorsos".

A rede espanhola "Antena 3" escreveu que Danielle Depee, ex-mulher de Edwards desde 2007, disse que os filhos do casal, de 15 e 17 anos, estavam "devastados" e "chocados" com o acontecimento, "porque nunca pensaram que ele faria o que fez". "Não querem ter nada a ver com o pai", rematou Danielle.

Os corpos dos animais foram levados para um veterinário na Universidade Estadual de Oklahoma para uma avaliação forense.