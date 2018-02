Menina de quatro anos ouviu o pai a matar a noiva e o seu filho

Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Um homem telefonou aos serviços de emergência a avisar que a polícia iria encontrar três corpos numa casa. No local, a polícia encontrou o seu corpo e os corpos da sua noiva e do seu filho de 15 anos.

Dornubari Dugbor, 31 anos, foi encontrado morto no seu sofá, com uma pistola no colo e um telemóvel na mão. A sua noiva, Katrina Banks, e o seu fillho também estavam mortos. Tinham sido baleados.

Dornubari e Katrina estavam noivos e o plano era casarem no início de 2019.

O casal tinha uma filha, de quatro anos, que foi descoberta pelos agentes policiais no seu quarto, a fingir que estava a dormir. A menina estava em casa quando os seus pais e o seu meio-irmão morreram.

Segundo o Chefe da Polícia de Bellefontaine Nighbours, no Estado de Missouri, nos EUA, a menor terá ouvido o primeiro tiro, esta quinta-feira à noite, e veio à sala. Encontrou a sua mãe no chão. O pai, ao vê-la, ordenou que fosse para o seu quarto. "Ouviu mais tiros depois disso", explicou Jeremy Ihler.

Inicialmente, quando receberam a chamada de emergência, as autoridades pensaram que se trataria de um triplo homicídio. Mas os indícios no local apontaram para um duplo homicídio, seguido de suicídio.