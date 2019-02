Pai perde a custódia dos filhos por fumar diante deles

JN Hoje às 20:21 Facebook

Um homem perdeu a custódia dos dois filhos, de 10 e 13 anos, por fumar constantemente diante deles, em Córdoba, Espanha.

O Tribunal Provincial de Córdoba, em Espanha, avaliou o recurso pedido pela mãe das duas crianças para retirar a custódia ao pai, alegando que o homem fumava constantemente na frente dos filhos. Após análise do caso, o tribunal decidiu aprovar a guarda materna em vez do regime de custódia partilhada que tinha sido definido em primeira instância.

No recurso, a mãe baseou-se no entendimento de que, com a situação de custódia partilhada, os interesses dos menores não eram respeitados pelo pai.

O tribunal concluiu que, considerando a necessidade de evitar qualquer situação de risco para as crianças, o pai mostra pouco interesse em preservar a saúde das mesmas ao expô-las num ambiente de fumadores. "O pai arrisca a saúde dos menores numa situação de irresponsabilidade absoluta e sem olhar para outra coisa senão o seu vício", declarou o tribunal.