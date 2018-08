Pais abandonaram três bebés em três anos

10 Maio 2018 às 11:16 Facebook

Num período de três anos, um casal abandonou três bebés de poucas semanas de idade em localizações diferentes de Berlim e Brandeburgo, na Alemanha.

De acordo com o jornal espanhol "ABC", as bebés foram abandonadas em setembro de 2015, agosto de 2016 e agosto de 2017. Ao longo dos anos, as três meninas foram encontradas e recolhidas pelos serviços sociais, para serem adotadas.

Foi ao encontrar a última bebé que um polícia relacionou os três casos. "Este tipo de abandono não é frequente em Berlim e a polícia não conseguia evitar lembrar-se de outros casos recentes, por isso procurou algum padrão", explicou Michael Maas, porta-voz da polícia.

O padrão encontrado foi o genético, que não deixa dúvidas: as bebés são filhas da mesma mãe e, possivelmente, do mesmo pai.

Atualmente, a polícia alemã está à procura de uma mulher que tenha estado visivelmente grávida durante os meses de verão dos últimos três anos e que tenha dado à luz de forma clandestina, algo que se deduz pela forma como foram cortados os cordões umbilicais.

"Se algum vizinho pensa ter alguma pista, deve informar a polícia", disse Uta Rosel, da polícia alemã. "Nós acreditamos que a mãe poderá ser uma vítima. Talvez as meninas lhe tenham sido tiradas contra a sua vontade e pode estar a sofrer uma relação de dependência ou dominação".

As gravidezes e partos sugerem uma situação que se repete, ainda que os abandonos tenham sido feitos em locais diferentes: a primeira foi deixada em Buch, no distrito de Pankow; a segunda em Blankenburg, no distrito de Harz e a terceira em Schwanebeck, também no distrito de Harz. A polícia interpreta o abandono em diferentes localizações como uma forma de evitar chamar a atenção no ambiente mais próximo do casal.

As autoridades alemãs batizaram as meninas de Emma, Lillo e Hanna. No primeiro caso, em 2015, a polícia publicou fotografias da roupa que a bebé usava quando foi encontrada, deitada numa almofada numa paragem de autocarro. Nas segundas duas descobertas, não foi publicada nenhuma fotografia. Só há informação de que ambas foram encontradas à porta de casas de família. Todos os locais são próximos da clínica Helios, que está sob investigação.

Pelo menos cinco hospitais em Berlim disponibilizam depósitos onde as mulheres podem deixar recém-nascidos indesejados de forma anónima. Há também clínicas que oferecem a possibilidade de dar à luz anonimamente, sem fazer parte do registo civil. O facto de a mulher não ter recorrido a nenhum destes serviços mostra que, ou a mulher não possui informação destas clínicas, ou é vítima de uma situação irregular ou que é doente.

Na fralda da primeira menina foram encontrados resíduos de medicamentos para a hipertensão e ansiedade. Nas outras duas meninas não havia resíduos de medicamentos.

Uma das famílias que acolheu uma bebé levantou a possibilidade de reunir as meninas para que cresçam juntas, mas as autoridades ainda estão a estudar o caso". Os psiquiatras forenses da polícia de Berlim "não descartam que, no próximo mês de agosto, se dê um novo abandono".