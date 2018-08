Pais de 10 crianças detidos em "casa dos horrores" cheia de lixo e fezes

JN 16 Maio 2018 às 14:55 Facebook

Um rapaz de 12 anos, dado como desaparecido, foi encontrado a dormir num jardim junto à própria casa, na Califórnia, EUA. Quando os agentes da polícia o levaram para a casa dos pais foram surpreendidos por um cenário de horror.

"Um local sem condições para uma criança viver - ou qualquer ser humano". Foi assim que Greg Hurlbut, da polícia de Fairfield, descreveu, em declarações à CNN, o cenário que encontrou na casa onde Ina Rogers e Jonathan Allen viviam com os dez filhos.

Lixo, excrementos de animais e humanos estavam espalhados pelo chão da habitação. Em algumas áreas da residência era mesmo impossível transitar devido à quantidade de detritos amontoados.

Ina Rogers, a mãe das crianças, de 30 anos, acabou por ser detida no dia 31 de março, e pouco tempo depois também o pai da maioria das crianças, Jonathan Allen, de 29 anos, ficou sob custódia policial.

O casal é acusado de ter torturado as crianças com idades compreendidas entre os quatro meses e os 12 anos. Num comunicado divulgado na segunda-feira, as autoridades explicam que as crianças, entretanto retiradas da casa, apresentavam várias queimaduras, contusões e ferimentos provocados por disparos de chumbos de espingardas.

Aos jornalistas do "The New York Times", a mulher negou as acusações, justificando a desarrumação da casa por "estar à procura do filho desaparecido". De acordo com a Associated Press, a mulher diz estar a ser pressionada por ter uma família numerosa e por tentar educá-los a todos em casa.

As crianças foram levadas para um centro de acompanhamento de crianças em risco e depois encaminhadas para junto de familiares. Longe dos pais, os menores revelaram um historial marcado por agressões físicas e abusos emocionais.