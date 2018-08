Casal mais idoso a ter filhos em Inglaterra devastado por ficar sem a guarda do bebé

30 Abril 2018 às 12:21 Facebook

Twitter

Uma mãe, de 63 anos, e o seu companheiro, de 65, pais pela primeira vez há cerca de um ano, foram surpreendidos pelos serviços sociais de Inglaterra que lhes retiraram a guarda do filho.

O casal, que vive no norte de Inglaterra, recorreu a uma barriga de aluguer para conseguir cumprir o sonho de terem um filho.

No total, gastaram mais de 100 mil euros e foram obrigados a realizar o tratamento numa clínica fora do país, já que a maioria dos estabelecimentos ingleses recusou ajudar o casal, devido à idade avançada.

A mãe biológica e o seu marido foram nomeados na certidão de nascimento da criança, mas assinaram uma ordem parental em que autorizam a adoção do filho pelo casal de sexagenários.

Os serviços sociais acompanham o caso desde início, aconselhando o casal a melhorar as condições em que a criança estava a ser educada. "Como as melhorias não aconteceram, decidiram levar a criança", disse, ao "The Sun", fonte próxima ao processo. "Eles estão devastados pela situação", referiu.

A imprensa inglesa não elenca os motivos específicos pelos quais os serviços atuais decidiram atuar.

O casal já terá recorrido para recuperar a guarda da criança, mas o tribunal negou o recurso. Segundo a mesma fonte, o casal prepara-se para apresentar um novo recurso.