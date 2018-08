Pais processam filho de 30 anos para o obrigar a sair de casa

23 Maio 2018 às 14:53 Facebook

Os pais de Michael Rotondo, norte-americano de 30 anos, levaram o filho a tribunal por este não querer sair da residência da família, em Nova Iorque, EUA.

De acordo com a BBC e o jornal local "Syracuse", os documentos judiciais indicam que Michael não paga renda nem ajuda nas tarefas domésticas na casa dos pais. Além disso, o filho de 30 anos rejeitou ainda as ofertas de dinheiro dos progenitores para que se estabelecesse sozinho.

Mesmo após cinco cartas de despejo, Christina e Mark dizem que Michael ainda se recusa a sair. Por outro lado, o filho argumenta que, legalmente, não recebeu avisos suficientes para sair.

Christina e Mark levaram o caso para o Supremo Tribunal do Condado de Onondaga, perto de Syracuse, depois de meses a pedirem que Michael saísse da residência da família, sem sucesso. "Depois de uma conversa com a tua mãe, decidimos que deves sair desta casa imediatamente", diz a primeira carta, escrita por Mark, a dois de fevereiro deste ano.

Depois de Michael ignorar a carta, os pais redigiram um aviso de despejo com a ajuda do advogado. "Michael Joseph Rotondo. Estás, por este meio, despejado. Um procedimento de execução legal será instituído imediatamente se não saíres até 15 de março de 2018. Qualquer ação que tomes que possa ser interpretada como ameaçadora ou assediadora, ou que impeça ou obstrua a nossa capacidade de usar a casa ou a propriedade conforme acharmos adequado, resultará na tua remoção imediata das instalações ", lê-se no aviso datado de 13 de fevereiro.

A 18 do mesmo mês, o casal ainda ofereceu ao filho 1100 dólares (equivalente a 938,63 euros), acompanhados de uma série de conselhos: "Organiza as coisas que precisas para trabalhar e para gerir um apartamento", "Vende as coisas que tenhas que tenham algum valor significativo. (...) Precisas de dinheiro e não vais ter espaço para as coisas" e "Há empregos disponíveis para pessoas com um histórico pobre de trabalho como tu. Arranja um, tens de trabalhar!".

Contudo, a 30 de março, após mais duas cartas de aviso de despejo, onde uma delas ordenava que Michael removesse o carro avariado da propriedade, o filho ainda não tinha saído nem tinha intenção de sair.

Em abril, Christina e Mark dirigiram-se ao tribunal local para saber se podiam despejar o filho. No entanto, sendo Michael parente direto dos queixosos, foi-lhes dito que o caso tinha de ser encaminhado para o Supremo.

Segundo a emissora de televisão "WABC News", Michael considera o processo dos pais "retaliativo" e pediu ao tribunal que rejeitasse o pedido.