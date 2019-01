Pais suspeitam que cadáver da filha foi roubado para "casamento fantasma"

Hoje às 17:44 Facebook

Uma descoberta macabra deixou a pequena cidade de Chengde, no norte da China, em alvoroço. O corpo de uma jovem foi desenterrado do cemitério e terá sido vendido para uma cerimónia religiosa. As autoridades estão a investigar o caso.

O corpo de uma jovem, que morreu há 18 anos, foi retirado do túmulo sem que a família conheça qualquer explicação. A descoberta foi feita na semana passada, quando a família foi ao cemitério velar o corpo da filha, que morreu com 18 anos.

Ao jornal "Beijing Youth Daily", os pais admitem a possibilidade de o corpo ter sido retirado do túmulo para depois ser vendido para uma cerimónia religiosa em que se casam pessoas já mortas. As autoridades foram alertadas e já abriram uma investigação.

"Tudo isto demonstra um grande desrespeito", disse um dos familiares aos jornalistas. Fonte próxima da família explicou que no ano passado os pais da rapariga tinham sido contactados para vender o corpo da filha para a realização de uma cerimónia religiosa. A proposta terá sido rejeitada.

Esta é uma tradição relativamente comum em algumas zonas da China. As cerimónias de "casamentos fantasmas" envolvem duas pessoas que morreram há pouco e os seus corpos são enterrados em conjunto. A superstição decorre da crença de que um homem que morre solteiro pode trazer má sorte para os familiares.

Vários detidos em tradição polémica

Os chamados "casamentos fantasma" já levaram à detenção de várias pessoas. Em 2007, de acordo com a Reuters, as autoridades chinesas detiveram três homens acusados de matarem duas raparigas para depois venderem os seus corpos.

Segundo a BBC, em 2016, na província chinesa de Shaanxi, a polícia deteve um homem que prometia casar com mulheres desconhecidas para depois as matar e vender os corpos. Um ano antes, na mesma cidade foram encontrados os cadáveres de 14 mulheres que terão sido desenterrados para depois se venderem.

De acordo com um estudo da Universidade de Xangai, a que a BBC teve acesso, os ladrões de cadáveres podem receber cerca de 15 mil euros por corpo.