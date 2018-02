Israel mata palestiniano suspeito de atentado contra rabino

Hoje às 10:24 Facebook

As forças de segurança de Israel mataram esta terça-feira o palestiniano Ahmed Naser Jarrar suspeito de ter dirigido a célula que assassinou o rabino Raziel Shevaj.

"Na sequência de um trabalho complexo entre os serviços de informações e de operacionais", a Agência de Segurança, o Exército e a polícia realizaram esta manhã uma busca em Yamun, nos arredores da cidade palestiniana de Yenin para deter o suspeito, refere a Agência de Segurança israelita (ISA) em comunicado.

O mesmo documento acrescenta que Jarrar, "armado com uma espingarda de assalto M-16 e com uma bolsa de explosivos escondeu-se num edifício", foi abatido pelas forças de segurança no momento em que tentava abandonar o prédio.

Segundo a agência, o suspeito "participou pessoalmente no ataque terrorista" contra o rabino Raziel Shevaj, assassinado a tiro no dia 9 de janeiro na altura em que conduzia uma viatura no colonato de Havat Guilad mas não especifica se Jarrar foi o autor dos disparos.

Há quase um mês que as forças de segurança procuravam os autores do ataque contra o rabino.

Nas últimas semanas vários elementos da família de Jarrar foram detidos.