Papa compara freiras intriguistas a terroristas

O Papa Francisco comparou freiras que espalham mexericos a "terroristas", referindo que a prática é "pior que a de Ayacucho anos atrás", referindo-se à atividade do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.

Francisco falava, este domingo, perante 500 freiras no Santuário das Nazarenas, no centro de Lima, no último dia da visita ao Peru.

Na mensagem que fez soltar alguns sorrisos às presentes, Francisco pediu ainda às monjas que sejam desavergonhadas na hora de pedir que a miséria dos homens se aproxime de Deus.

"Monja com o coração encolhido não pode ser uma boa monja", explicou, revela a Rádio Renascença.