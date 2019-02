Papa convidado a fazer dieta vegan durante a Quaresma

Dina Margato Hoje às 12:11 Facebook

Se o Papa Francisco aceitar experimentar uma dieta vegan durante o período da Quaresma, a organização "Million Dollan Vegan" oferece um milhão de dólares a uma instituição de caridade à escolha do pontífice. O objetivo é encorajar ao consumo de vegetais e lembrar o impacto negativo da indústria agropecuária nas alterações climáticas. Paul McCartney apoia a campanha.

A dieta vegan erradica o consumo de carne e todos os produtos de origem animal dos hábitos alimentares. Lembra a campanha que a alimentação humana tem um impacto maior no aquecimento global do que a soma das emissões de gases nocivos provocadas pela circulação de todos os transportes à escala global. "Todas estas questões são abordadas pelo Papa Francisco na sua Carta Encíclica de 2015, 'Laudato Si'. O que a sua Santidade talvez não saiba é que, detrás de toda esta destruição, está uma atividade humana: a pecuária", declara a associação. O metano expelido pelos bovinos reforça o efeito estufa, recorde-se.

O convite ao Papa é feito através de uma carta escrita por uma menina que, com a ajuda da equipa "Million Dollar Vegan", explica que "a criação e abate de animais causa muito sofrimento e é também uma das principais causas das alterações climáticas, da desflorestação e da extinção de espécies". Genesis Butler, a adolescente de 12 anos autora do apelo, não foi escolhida ao acaso: foi a mais nova de sempre a dar uma palestra TEDx.

Butler pede ainda um encontro com o Papa Francisco para que possam em conjunto discutir as questões levantadas na carta. Butler já se reuniu com outras personalidades influentes para expor os seus pontos de vista sobre a temática.

O ex-Beatle, Paul McCartney, vegetariano de longa data e cofundador da "Meat Free Monday", não só apoia a campanha como fez questão em assinar a carta aberta ao Papa.

A Quaresma é o período que antecede a Páscoa cristã, durante o qual os fiéis fazem abstinência ao consumo de carne à sexta-feira.