Papa Francisco lembra perseverança de Eusébio na visita a Moçambique

O Papa Francisco, que está em visita a Moçambique, lembrou, esta quinta-feira, a figura do futebolista Eusébio da Silva Ferreira, durante um encontro com jovens no Pavilhão Maxaquene, em Maputo.

O "Pantera Negra", como ficou carinhosamente conhecido, foi recordado pelo pontífice como um homem que sempre acreditou num futuro à sua medida, alertando os presentes para os dois comportamentos que matam os sonhos: a resignação e a ansiedade.

Apesar das severas dificuldades económicas e da morte prematura do pai, a histórica estrela do futebol português, nascida em Moçambique, foi lembrada por Francisco como um símbolo de resistência e perseverança, não se tendo resignado face aos obstáculos da vida.

Tomando o craque benfiquista como exemplo, o Papa alertou os jovens que devem manter a tenacidade que impede que lhes seja roubado o sonho de um presente e futuros melhores. "Gostaria de dizer que não deixem que vos roubem a alegria, não deixeis de cantar, de expressar tudo que aprendestes da vossa tradição", encorajou o Papa.

O Papa Francisco cumpre, esta quinta-feira, o primeiro de dois dias da visita a Moçambique, no âmbito de um périplo por África, que o levará também a Madagáscar e às ilhas Maurícias. Francisco é o segundo chefe máximo da Igreja Católica a deslocar-se a ao país, depois de João Paulo II o ter visitado em 1988.