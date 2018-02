Papa nomeia padre luso-canadiano como arcebispo

Hoje às 14:17 Facebook

O Papa Francisco nomeou, esta segunda-feira, como arcebispo o padre luso-canadiano José Avelino Bettencourt, de 55 anos. O padre é chefe de protocolo da Secretaria de Estado do Vaticano, desde 2012.



Em declarações à Agência ECCLESIA, José Avelino Bettencourt agradece a "grande confiança" do Papa e sublinha a "proximidade" de Francisco, neste seu percurso.

"Sinto-me muito honrado pela confiança que o Santo Padre depositou em mim. O núncio apostólico tem um papel de servir o Papa, a unidade, o povo, de ser voz daqueles que não têm voz: basta pensar na síria, no Congo ou no Sudão. Muitas vezes a Igreja consegue dar voz àqueles que não têm voz", explicou.

A ordenação episcopal vai acontecer na Basílica de São Pedro, a 19 de março, pelas 17.00 locais (menos uma em Lisboa), na solenidade de São José, com presidência do Papa Francisco, no dia em que assinalam 5 anos do início do seu pontificado.