Papa pela ao mundo para "investir na paz" lembrando o fim da I Grande Guerra

O papa Francisco afirmou, este domingo, que a memória da I Guerra Mundial deve ser "para todos" uma "severa chamada" de atenção para "investir na paz", enquanto em Paris comemora-se o centenário do Armistício que pôs fim ao conflito.

"A página histórica do primeiro conflito mundial é para todos uma severa chamado para rejeitar a cultura de guerra e buscar todos os meios legítimos para acabar com todos os conflitos que ainda são sangrentos em muitas regiões do mundo", disse depois da oração do Angelus.

O pontífice proferiu estas palavras enquanto em Paris dezenas de chefes de Estado e de governo comemoram, sob o Arco do Triunfo, o centenário do armistício entre as potências aliadas e a Alemanha, que pôs fim à I Grande Guerra em 1918.