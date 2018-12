Papa recebe Presidente palestiniano no Vaticano

Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

O papa Francisco recebeu, esta segunda-feira, numa audiência o Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, a quem pediu para trabalhar na reconciliação de todo o povo palestiniano e reativar o processo de paz com Israel.

A nota explica que durante a reunião também foi discutida a necessidade de "um empenho da comunidade internacional para que se possa alcançar as legítimas aspirações de ambos os povos".

Durante a reunião privada, que durou quase 20 minutos, também foi debatido o estatuto de Jerusalém e a "importância de reconhecer e preservar a identidade e o valor universal da Cidade Santa para as três religiões abraâmicas".

Os dois líderes ainda falaram sobre outros conflitos que atingem o Médio Oriente e trataram da "contribuição das comunidades religiosas para combater todas as formas de extremismo e de fundamentalismo".

Durante a audiência, Abbas deu ao papa uma pintura que representa a "Cidade Velha de Jerusalém" e um livro sobre as relações entre o Vaticano e a Terra Santa.

Por seu lado, Francisco deu ao líder palestiniano um medalhão representando a Basílica de São Pedro em 1600, a sua encíclica "Laudato si" e a última mensagem para o Dia Mundial da Paz.

"Eu queria assinar com a data de hoje. Oremos pela paz neste Natal", disse Francisco, entregando o documento.

A 15 de novembro, o papa recebeu o Presidente de Israel, Reuven Rivlin, a quem também sublinhou a "importância da construção de uma maior confiança mútua" com a perspetiva de "uma retomada das negociações entre israelitas e palestinianos".

Negociações, referiu o comunicado do Vaticano, que visam "alcançar um acordo respeitoso com as legítimas aspirações dos dois povos".