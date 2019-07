JN Hoje às 11:36 Facebook

Um agente da polícia da Carolina do Sul encetou uma perseguição a um carro em excesso de velocidade, julgando tratar-se de mais um dia de rotina no seu trabalho. Quando o carro parou, percebeu que no interior seguia mãe e avó, que corriam para o hospital com uma bebé nos braços. A menina tinha deixado de respirar e foi o agente quem salvou a vida à recém-nascida.

As imagens dramáticas gravadas em junho, mas agora divulgadas pelo Departamento de Polícia de Berkeley County, que entregou uma distinção ao agente William Kimbro, mostram o polícia a pegar no bebé, enquanto pergunta à mãe o que tinha acontecido. Kimbro percebe que o bebé ainda tem pulso e tenta fazer com que chore e respire. "Enquanto chorar assim, está a respirar", explica à mãe que segura a bebé no colo.

A mãe explica que deixou o bebé a dormir no berço, com a avó, enquanto foi tomar banho. Nessa altura, a bebé, Riley, começou a engasgar-se e motivou a corrida desenfreada à procura de ajuda. No vídeo com cerca de sete minuto, é possível ver o trabalho do agente, que se mostra preocupado com a situação que enfrenta, mas sem nunca desistir.

"Estou preocupado com ela, porque começa a respirar, depois pára, depois recomeça, depois pára novamente", explica à mãe, até que no final das imagens é possível ver que chegou uma ambulância, com apoio médico, que toma conta do caso.

Segundo o site "Inside Edition", a menina encontra-se bem e a família não foi multada pelo excesso de velocidade.