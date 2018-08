Paraguai transfere embaixada em Israel para Jerusalém

09 Maio 2018 às 19:13 Facebook

Twitter

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Paraguai anunciou, esta quarta-feira, que o país vai transferir a embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, após idêntica medida anunciada pelos Estados Unidos e Guatemala.

Em dezembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, uma rutura com a posição dos seus antecessores na Casa Branca.

A controversa transferência da embaixada dos EUA está prevista para 14 de maio, com o objetivo de coincidir com o 70º aniversário da fundação do Estado de Israel.

Israel reivindica a totalidade da cidade como a sua "capital eterna". Os palestinianos pretendem que Jerusalém leste se torne na sua futura capital, e emitiram fortes protestos na sequência da decisão de Trump.

A maioria dos países mantém as suas embaixadas em Telavive.