Paramédico sob efeito de drogas perde ferido grave a caminho do hospital

Um paramédico e o condutor de uma ambulância que, na madrugada de terça-feira, faziam o transporte de um doente em estado grave para um hospital, em Benidorm, Espanha, perderam a vítima pelo caminho. Segundo a imprensa espanhola, os indivíduos estavam sob efeitos de canábis e cocaína.

Os responsáveis alegaram que o paciente, um cidadão britânico ferido na sequência de uma rixa entre vários turistas, se tinha "tornado violento" e saído da ambulância pelo próprio pé, apesar de, de acordo com o jornal "Diario Información", estar inconsciente numa maca.

Segundo o periódico, horas depois das agressões físicas, agentes da Polícia Nacional pediram informações sobre o estado da vítima junto das urgências hospitalares para poderem acrescentá-las ao relatório da polícia. Acontece que, tanto na unidade hospitalar como no Centro de Informação e Coordenação de Urgências, não havia dados sobre a entrada do doente. Por uma razão simples: o ferido nunca chegou a entrar no hospital. Aparentemente, o paramédico e o condutor da ambulância perderam o paciente e não deram conta dos factos.

Os indivíduos acabaram por ser localizados na central onde estão estacionados os veículos de emergências e, nessa altura, contaram às autoridades que, a meio do trajeto para o hospital, a vítima despertou e começou a agredir o paramédico que o acompanhava. Segundo os responsáveis, o motorista terá saiu do lugar do condutor e aberto a porta traseira para ajudar o colega, tendo a vítima aproveitado a ocasião para fugir.

A polícia acabou por localizar o cidadão britânico inconsciente e deitado na maca onde tinha sido colocado, deitando por terra a versão dos factos apresentada pelo paramédico e pelo condutor da ambulância. Depois de se assegurarem de que o ferido tinha sido, finalmente, transferido para o hospital, os agentes da Polícia Nacional chamaram a Guardia Civil para realizar testes de álcool e drogas aos indivíduos, que, segundo fontes judiciais e sanitárias citada pelo "Diario Información", deram positivo para presença de cocaína e canábis, tendo acabado detidos.