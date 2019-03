"Pareces-me bonito, Jay". Homem com doença terminal cumpre sonho de falar com Trump

Hoje às 11:08 Facebook

Um norte-americano apoiante de Donald Trump com uma fibrose quística em fase terminal completou um último desejo quando recebeu uma chamada telefónica do presidente dos Estados Unidos da América.

Jay Barrett, de 44 anos, a quem foi dado um prognóstico de seis meses de vida, foi surpreendido por um telefonema de Donald Trump, terça-feira, o que lhe permitiu cumprir um dos desejos finais que tinha.

"Vi uma foto tua agora e pareces-me bonito, Jay", foi assim que a conversa de três minutos, entre Jay e Trump começou. O presidente norte-americano apoiou e incentivou o doente a lutar para sobreviver. "És o meu tipo de homem, Jay", afirmou.

Trump disse estar a rezar por ele e esperar que tudo corra bem. "Daqui a dez anos vamos estar a rir-nos" afirmou Donald Trump.

Aos meios de comunicação norte-americanos, Jay Barrett relatou que também um dos filhos do presidente norte-americano, Eric Trump, fez questão de o contactar, segunda-feira à noite, assim como a responsável local pelo departamento norte-americano de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Lynne Patton.

Eric afirmou estar a rezar e a torcer pelo homem, enquanto Lynne Patton prometeu passar por Connecticut para entregar um presente assinado Donald Trump.

O doente saiu recentemente do hospital de West Haven, nos Estados Unidos, para receber cuidados paliativos em casa da irmã, Bridgette Hoskie.

Apesar das diferenças políticas, a irmã de Jay Barret, uma vereadora democrata do estado de Connecticut, intermediou o contacto com o presidente norte-americano, após Jay ter confessado que não queria morrer sem falar com Trump. Recorreu às redes sociais para encontrar uma forma de tornar possível esse desejo, uma missão a que se juntaram outros amigos.

"O meu irmão disse-me que seria incrível visitar Washington e o presidente estar lá, na relva, a acenar" contou Bridgette Hoskie, à CNN. "Só quis fazer isso acontecer. Queria que ele tivesse um momento para dizer isto acabou de acontecer", acrescentou.

A iniciativa superou qualquer diferença política que existe dentro da comunidade, segundo Bridgette. "Aconteça o que acontecer, estamos eternamente gratos e abençoados", afirmou citada pela CNN.

Jay confessou que, inicialmente, considerava-se um independente, inclusive chegou a votar no democrata Barack Obama, em 2008. Porém não concordou com muitas das medidas implementadas, aproximando-se do partido Republicano, até se render ao atual Presidente, desde o início da campanha.

Cumprido o desejo de falar com Trump, um outro ainda se mantém. Conseguir votar no candidato nas presidenciais de 2020.