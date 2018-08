Paris e Teerão combinam trabalhar juntos para manter acordo nuclear

09 Maio 2018 às 17:27 Facebook

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o homólogo iraniano, Hassan Rohani, combinaram esta quarta-feira trabalhar juntos para preservar o acordo nuclear iraniano, na sequência da retirada dos Estados Unidos do pacto, anunciou a presidência francesa.

Macron e Rohani mantiveram uma conversa telefónica na qual "acordaram prosseguir o trabalho comum com todos os Estados interessados com vista à aplicação contínua do acordo nuclear e à preservação da estabilidade regional", lê-se num comunicado da presidência francesa.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que se retiram do acordo assinado em 2015 entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido) e a Alemanha.

Os restantes signatários do pacto criticaram a medida e os Estados-parte europeus asseguraram que se mantêm no acordo, que permitiu o levantamento gradual das sanções económicas em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

O comunicado da presidência francesa precisa que Macron combinou com Rohani uma reunião em breve entre os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros "para iniciar o mais rapidamente possível um diálogo" que preserve o acordo.