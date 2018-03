Parlamento belga reduz verba anual do príncipe Laurent

Hoje às 12:14 Facebook

O parlamento belga aprovou esta sexta-feira o corte da dotação do príncipe Laurent depois deste ter surgido num evento diplomático chinês vestido com um uniforme militar sem o consentimento do Governo.

O parlamento aprovou, com 93 votos a favor contra 23 um corte de 46 mil euros da sua dotação anual de cerca de 300 mil euros.

Esta medida, segundo a agência Associated Press (AP), acontece apesar de uma carta do seu irmão de 54 anos, o rei Philippe, em que este explicava que Laurent nunca tinha tido a oportunidade de escolher as suas oportunidades de carreira.

No entanto, o líder parlamentar do partido liberal Vld, Patrick Dewael, respondeu que o príncipe tem de aceitar as condições que veem com a dotação. "Ou então rejeita a dotação e é livre de fazer o que quiser", disse.