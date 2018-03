Pacote suspeito descoberto no parlamento britânico continha substância inofensiva

Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

O pacote descoberto, esta segunda-feira, num dos edifícios do parlamento britânico, em Londres, continha uma substância inofensiva, disse um porta-voz daquela assembleia, após a realização de testes à matéria suspeita.

Os testes mostraram que a substância que estava dentro do pacote "não era perigosa", referiu o porta-voz, citado nas agências internacionais.

Momentos antes da divulgação desta informação, a polícia londrina tinha anunciado a hospitalização "por precaução" de duas pessoas após a descoberta de um pacote suspeito em Norman Shaw Buildings, um dos edifícios que integram o parlamento britânico e onde estão localizados os gabinetes dos deputados.

"Agentes especializados estão no local a analisar o pacote. Um homem e uma mulher foram levados para o hospital por precaução", disse a Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard), num comunicado.

O pacote em questão foi entregue no escritório do deputado trabalhista muçulmano Mohammad Yasin, que não se encontrava no local na altura da entrega, segundo indicou uma das suas colaboradoras contactada pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

O jornal britânico The Telegraph noticiou que um líquido estava a sair do pacote.

A polícia britânica está preocupada perante a hipótese de este envio estar relacionado com a eventual preparação de um conjunto de ações coordenadas. Recentemente, várias cartas anónimas a convidar as pessoas a "punir um muçulmano" no próximo dia 03 de abril foram enviadas para várias moradas no Reino Unido.

A existência destas cartas foi revelada pela estação pública britânica BBC.

Estas missivas foram amplamente condenadas pelo meio político britânico e por associações em todo o Reino Unido. Uma investigação, liderada pela polícia antiterrorista britânica, foi aberta para determinar a origem destas cartas e a motivação dos respetivos autores.

O incidente de hoje surge no dia em que está prevista a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, no parlamento para falar sobre o alegado envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido.