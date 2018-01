Parlamento catalão adia plenário mas mantém investidura de Puigdemont

Hoje às 09:56 Facebook

O presidente do parlamento da Catalunha, Espanha, anunciou, esta terça-feira, o adiamento da sessão plenária da assembleia prevista para esta tarde, que ia investir Carles Puigdemont presidente do executivo catalão.

"O plenário de investidura não se vai desconvocar, mas é adiado", disse Roger Torrent, numa declaração aos jornalistas, assegurando que "o presidente Puigdemont tem todo o direito em ser investido" e que se recusa a propor outro candidato.

Os serviços jurídicos do parlamento regional vão apresentar alegações junto do Tribunal Constitucional espanhol, que tomou no sábado uma medida cautelar que impede a investidura à distância de Puigdemont, que está refugiado na Bélgica e com um mandado de busca e captura em Espanha por suspeitas de ter cometido delitos de rebelião, sedição e peculato.